Российские учёные разработают новые лекарства от рака и диабета

Стоимость медикаментов определяется сложностью производства его компонентов. Российские учёные нашли способ снизить стоимость для производства лекарств от рака

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Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), разработали технологию двухстадийного синтеза соединений из индолов, которая может помочь в создании новых препаратов для борьбы с раком, диабетом и малярией. Этот метод, согласно учёным, упрощает производство ценных биологически активных веществ, необходимых в медицине. Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Molecules.

Индолы — важные органические молекулы, которые широко применяются в производстве многих лекарств, включая противоопухолевые, противодиабетические и противомалярийные препараты, подчеркнули учёные СКФУ.

Частой составляющей для создания эффективных биологически активных веществ в медицине являются 3-аминоиндолы. Они встречаются в природе, но сами по себе нестабильны, а метод их получения в лаборатории остаётся ресурсоёмким, пояснил Александр Аксенов, заведующий лабораторией «Новых синтетических методов» в СКФУ.

Учёные разработали новый экономичный способ синтеза 3-аминоиндолов, основанный на реакции между индолами и нитростиролами с использованием фосфористой кислоты. Полученное соединение затем преобразуется в 3-аминоиндол путём взаимодействия с гидразин-гидратом в микроволновой печи. Этот способ основан на доступных и доступных веществах, таких как нитростиролы, гидразин и простейшие аминокислоты.