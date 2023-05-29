ChatGPT выдумал прецеденты для суда и подставил адвоката

Чат-бот ChatGPT выдумал фейковые прецеденты для суда и подставил адвоката
Адвокат Стивен Шварц из компании Levidow, Levidow & Oberman может попасть под суд из-за использования чат-бота ChatGPT в своем деле. Об этом сообщает газета New York Times.
Шварц представлял интересы клиента по имени Роберто Мата, который получил травму колена от тележки с едой во время авиаперелета компанией Avianca. Он решил предоставить судье список прецедентов, где истцы добивались компенсации, но решил прибегнуть к помощи чат-бота ChatGPT.
Искусственный интеллект по запросу выдал ему несколько похожих дел, например, «Мартинез против Delta Airlines» и «Дерден против KLM Royal Dutch Airlines». Когда же Шварц предоставил все необходимые документы в суд, команда Avianca обнаружила, что этих прецедентов не существует — их выдумал чат-бот.
Шварц утверждает, что «не знал о вероятности того, что контент [чат-бота] может не соответствовать действительности». Судья назначил слушание на следующий месяц, чтобы обсудить «возможные санкции» для адвоката, доверившего свое дело искусственному интеллекту.