ChatGPT выдумал прецеденты для суда и подставил адвоката

Адвокат Стивен Шварц из компании Levidow, Levidow & Oberman может попасть под суд из-за использования чат-бота ChatGPT в своем деле. Об этом сообщает газета New York Times.

Шварц представлял интересы клиента по имени Роберто Мата, который получил травму колена от тележки с едой во время авиаперелета компанией Avianca. Он решил предоставить судье список прецедентов, где истцы добивались компенсации, но решил прибегнуть к помощи чат-бота ChatGPT.

Искусственный интеллект по запросу выдал ему несколько похожих дел, например, «Мартинез против Delta Airlines» и «Дерден против KLM Royal Dutch Airlines». Когда же Шварц предоставил все необходимые документы в суд, команда Avianca обнаружила, что этих прецедентов не существует — их выдумал чат-бот.