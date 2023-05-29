7 признаков, что ваш iPhone взломали

iPhone может похвастать не только производительностью, но и надежной защитой. Правда, иногда она не мешает злоумышленникам получать удаленный доступ к чужим смартфонам. Портал SlashGear рассказал, по каким признакам можно понять, что за вашим iPhone следят.

© Pxhere

Взломанный Apple ID

Видео дня

Если вы подозреваете, что ваш Apple ID взломали, ответьте на следующие вопросы. Вы когда-нибудь получали электронное письмо от Apple, которое гласило, что в ваш Apple ID вошли с нового устройства? Получали уведомления о смене пароля? Замечали, что некоторые сообщения и файлы были удалены? Может, с вас снимали деньги за покупки в iTunes, которые вы не совершали?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы можете ответить «да», то есть вероятность, что кто-то заполучил доступ к вашему аккаунту. Рекомендуем воспользоваться инструментом восстановления учетной записи Apple и поставить пароль посложнее, а также включить двухфакторную аутентификацию.

Неизвестные устройства в экосистеме

Семейный доступ и сервис FindMy нередко становятся целью взломщиков, т.к. эти инструменты позволяют легко получить доступ к устройствам и отследить их местоположение. Многие пользователи редко проверяют список активных устройств, поскольку оба сервиса чаще всего используются в экстренных случаях, но это было бы ошибкой. Регулярно проверяйте, какие устройства входят в ваш семейный доступ — возможно, там появилось что-то незнакомое.

Измененные разрешения микрофона и камеры

Обычно фоновые шумы во время голосового звонка — всего лишь следствие плохой связи. Но есть небольшая вероятность, что на ваш iPhone загружена та или иная шпионская программа: некоторые из них могут записывать звонки, из-за чего слышны странные шумы. Кроме того, если ваша камера открывается сама по себе, то, возможно, шпионская программа использует приложение для того, чтобы собирать изображения и отправлять их на другие устройства. Обратите внимание — подобные утилиты регулярно просят разрешения, которые им, по идее, совсем не нужны.

Pxhere

Аномальное энергопотребление

Шпионское ПО зачастую работает в фоновом режиме в тайне от владельца телефона. Если вы заметили, что ваш iPhone необычайно быстро сжигает заряд аккумулятора, возможно, это тревожный знак: проверьте в настройках энергопотребление отдельных приложений. Помимо этого, есть смысл понаблюдать за физической температурой смартфона — высокий нагрев без видимой причины порой тоже является симптомом шпионской программы.

Pxhere

Случайные выключения и перезагрузки

Приложения-шпионы не могут оставаться незамеченными долго: рано или поздно оно повлияет на работоспособность iPhone. Если экран вашего смартфона перестает откликаться на нажатия, приложения работают медленнее, настройки меняются сами по себе или телефон перезагружается в случайные моменты, то, вероятно, вы стали жертвой взлома. Прежде чем ситуация станет еще хуже, советуем произвести откат к заводским настройкам.

Странные сообщения

Все мы периодически получаем странные текстовые сообщения, и, чаще всего, это совершенно ничего не значит. Мошенник ввел случайную последовательность чисел и попал на ваш номер телефона, всякое бывает. Однако если вы часто получаете сообщения, содержащие нечто похожее на код, то есть причины для беспокойства. Шпионские приложения используют подобные коды для дистанционного контроля.

Unsplash

Неизвестные приложения и сайты в истории браузера