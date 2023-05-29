Эксперты предупреждают о появлении в РФ зараженных гаджетов

Согласно заявлению компании Trend Micro, на российском рынке появились умные гаджеты на базе Android, зараженные вирусами еще на заводах. Об этом пишут «Известия».

Среди зараженных гаджетов — смартфоны, смарт-часы, телевизоры и ТВ-приставки. Количество таких устройств исчисляется миллионами. Эксперты предполагают, что вирусы были добавлены в прошивку гаджетов после атаки на сервера одного из разработчиков ПО.

Кроме того, компания сообщает о шпионских программах слежения за пользователями, а также установке фишинговых программ и программ-шпионов. По данным Trend Micro, большинство таких устройств было продано в Азии. РФ же в настоящее время находится на 5 месте в списке стран с наибольшим количеством поступивших в нее вредоносных устройств.

«Потенциально все пользователи в России могут находиться под угрозой», — считают эксперты.