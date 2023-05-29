Перечислены три способа определить поддельные гаджеты Apple

«Например, iPhone 13 Pro Max не может стоить 9 тыс. руб., даже если телефон продают на запчасти. Актуальная цена модели — 93 890 руб. Или AirPods Max, за которые обнаглевший продавец просит 10 тыс. При актуальной стоимости в 47 тысяч рублей гарнитура может стоить 30-40 тыс. максимум», — констатировали блогеры.