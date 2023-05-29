Перечислены три способа определить поддельные гаджеты Apple
Мошенники обманывают российских покупателей техники Apple, давая своим товарам неправильные названия. Об этом сообщают техноблогеры с портала «Палач».
«Если ты не погружен в экосистему Apple, то легко спутаешь AirPods Max с AirPods Premium и iPhone 13 Pro Max с iPhone 13 Ultra. Наш совет — перед покупкой заходите на американскую версию сайта Apple и проверяйте названия гаджетов», — отметили блогеры.
Вторым способом авторы назвали проверку комплектации устройств. У фейковых товаров может быть неоригинальная комплектация или плохое качество исполнения.
«Например, заводская пленка на стекло «нового айфона» может быть наклеена криво, лоток с наушниками сильно меньше, чем коробка, и на ней присутствуют посторонние надписи», — пояснили блогеры.
Третьим и самым очевидным способом определить поддельные смартфоны iPhone и беспроводные наушники AirPods блогеры назвали заниженные цены на гаджеты.
«Например, iPhone 13 Pro Max не может стоить 9 тыс. руб., даже если телефон продают на запчасти. Актуальная цена модели — 93 890 руб. Или AirPods Max, за которые обнаглевший продавец просит 10 тыс. При актуальной стоимости в 47 тысяч рублей гарнитура может стоить 30-40 тыс. максимум», — констатировали блогеры.
В марте газета «Известия» писала, что в мессенджере Telegram появились мошеннические каналы, предлагающие россиянам купить гаджеты Apple по сниженной цене. Преступники продавали устройства примерно в 10 раз дешевле их оригинальной стоимости.