В соседней галактике обнаружили необычный всплеск радиоволн

Астрономы обнаружили необычный быстрый радиовсплеск в соседней галактике, который ставит по сомнение предыдущие гипотезы о возникновении этого феномена. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

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Открытие предполагает, что быстрые радиовсплески (FRB) возникают в сталкивающихся галактиках, где условия благоприятствуют формированию массивных звезд-прародителей, способных в конечном итоге вызывать FRB. Однако в соседней галактике отсутствует характерная турбулентная среда. Это предполагает, что массивные звезды могут возникать каким-то другим способом либо источником всплеска является совсем другой объект.

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FRB 20211127I был обнаружен с помощью радиотелескопа Square Kilometer Array Pathfinder CSIRO (Западная Австралия) в родительской галактике WALLABY J131913-185018 (далее W13-18). Для этой галактики характерна эмиссия нейтрального водорода (HI), чья масса оценивается в 6,5 миллиарда солнечных масс, а отношение массы нейтрального водорода к звездной массе оценивается в 2,17. Как радиоисточник галактика выглядит умеренно невозмущенной.

Радиолиния HI является единственным источником информации о распределении водородных облаков, которые не испускают другое электромагнитное излучение. При анализе распределения водородных облаков в галактике астрономы составляют глобальные спектры эмиссионной линии HI, которые обычно приобретают симметричную картину с пиками интенсивности в центре, где скапливается больше всего газа. Родительские галактики, в которых ранее обнаруживались FRB, демонстрируют асимметричную картину, указывающую на отклонение от однородного распределения газа в галактике.

Для галактик с FRB характерны сильно асимметричные спектры HI или сильно возмущенные распределения атомарного водорода. Такое происходит при приливном взаимодействии между сливающимися галактиками, в результате чего происходят вспышки звездообразования. Хотя некоторая асимметричность в W13-18 присутствует, астрономы отмечают, что существует большая неопределенность в данных об атомарном водороде в этой галактике. В оптическом свете галактика не демонстрирует никаких признаков возмущения.