В Россию поступили гаджеты на Android, зараженные вредоносным ПО

На прилавках российских магазинах появились умные гаджеты на базе Android, которые были заражены вирусами еще на заводах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление ИБ-компании Trend Micro.

Речь идет о смартфонах, смарт-часах, телевизорах и ТВ-приставках, причем их количество исчисляется миллионами. Как заявил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, наиболее вероятный способ проникновения вредоноса в устройства — атака на сервера одного из разработчиков ПО, после чего вирус был добавлен в прошивку гаджетов. По данным Trend Micro, речь идет о зловреде с системой слежения за пользователями, то есть потенциально на устройствах могут быть установлены и фишинговые программы, и программы-шпионы.

Известно, что 55% зараженных таким образом устройств было продано в страны Азии, а 3,8% — в Европу. При этом Россия в списке стран с наибольшим количеством поступивших в нее вредоносных гаджетов заняла пятое место.

По словам Овчинникова, аналитики не привели точное количество зараженных гаджетов, а также их конкретные бренды, из-за чего невозможно сделать однозначный вывод о каналах распространения зараженных умных устройств.

«Потенциально все пользователи в России могут находиться под угрозой», — считает эксперт.