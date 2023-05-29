В Совфеде призвали создать российский аналог «китайского файрвола»

Аналог китайского «великого файрвола» — масштабную систему цензуры, блокирующую нежелательные сайты — следует создать в России. Об этом заявил член конституционного комитета Совета федерации РФ Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.

Сенатор указал, что западные страны оказывают «беспрецедентное давление» на РФ и ведут «явно недружественную» политику.

«Полагаю, необходим аналог "китай ского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», - отметил Шейкин.

Сенатор привел в качестве примера интернет-энциклопедию «Википедия», пишет РИА ФАН. По словам Шейкина, она стала «информационным оружием» Запада и намеренно искажает многие связанные с Россией факты.