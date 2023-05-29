Новая функция Windows 11 снизила автономность ноутбуков

Не так давно Microsoft выпустила обновление «Moment 3» для Windows 11, которое включает несколько новых опций. Одной из них стала возможность отображать секунды на системных часах панели задач.

© MobiDevices

Тем не менее стало известно, что включение данной опции приведет к увеличению энергопотребления и, вследствие чего к сокращению времени автономной работы. Редакторы портала Neowin проверили патч в работе, чтобы убедиться, что утверждение верно.

Журналисты установили последнее обновление Windows 11 на 14-дюймовый HP Pavilion x360 (с процессором Intel Core i3 11-го поколения и 16 ГБ ОЗУ). Устройство полностью зарядили, выставили яркость на максимум, включили режим полета, отключили зарядное устройство, а затем оставили с работающими секундами на панели задач. После того как ноутбук разрядился, его снова полностью зарядили, перезагрузили, выключили секунды на системных часах, а затем снова протестировали.

Результаты оказались неутешительными – тесты показали, что отображение секунд на часах панели задач увеличивает энергопотребление. В среднем Windows 11 сократила время ожидания на 1,892% при включенном отображении секунд на панели задач. Таким образом новая функция снижает время автономной работы ноутбука в среднем на 16 минут от 8 часов.

Посему отображение секунд на часах в трее потребляет больше энергии неизвестно. Вероятно, это связано с тем, что операционной системе приходится постоянно обновлять отображение часов. Это может создать нагрузку на ЦП и ГП, что может привести к увеличению энергопотребления.