$79.97-0.0285.92+0.04

Новая функция Windows 11 снизила автономность ноутбуков

Не так давно Microsoft выпустила обновление «Moment 3» для Windows 11, которое включает несколько новых опций. Одной из них стала возможность отображать секунды на системных часах панели задач.

Новая функция Windows 11 снизила автономность ноутбуков
© MobiDevices

Тем не менее стало известно, что включение данной опции приведет к увеличению энергопотребления и, вследствие чего к сокращению времени автономной работы. Редакторы портала Neowin проверили патч в работе, чтобы убедиться, что утверждение верно.

Журналисты установили последнее обновление Windows 11 на 14-дюймовый HP Pavilion x360 (с процессором Intel Core i3 11-го поколения и 16 ГБ ОЗУ). Устройство полностью зарядили, выставили яркость на максимум, включили режим полета, отключили зарядное устройство, а затем оставили с работающими секундами на панели задач. После того как ноутбук разрядился, его снова полностью зарядили, перезагрузили, выключили секунды на системных часах, а затем снова протестировали.

Результаты оказались неутешительными – тесты показали, что отображение секунд на часах панели задач увеличивает энергопотребление. В среднем Windows 11 сократила время ожидания на 1,892% при включенном отображении секунд на панели задач. Таким образом новая функция снижает время автономной работы ноутбука в среднем на 16 минут от 8 часов.

Посему отображение секунд на часах в трее потребляет больше энергии неизвестно. Вероятно, это связано с тем, что операционной системе приходится постоянно обновлять отображение часов. Это может создать нагрузку на ЦП и ГП, что может привести к увеличению энергопотребления.

Тем не менее при необходимости можно отключить отображение секунд. Для этого нужно открыть приложение «Настройки» -> «Система» -> «Часы и язык» -> «Дата и время», а затем снять флажок «Показать секунды».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий