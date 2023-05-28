В Калининграде нашли трехсотлетнюю масонскую печать

Масонскую печать возрастом 321 год нашли на территории России, сообщает Telegram-канал Mash.

© Телеграм-канал «Mash»

По данным канала, артефакт, который датируется 1702 годом, нашелся в Калининграде. На нем изображены треугольники и циркули. Уточняется, что печатью пользовались в Кёнигсберской гильдии каменщиков, из таких гильдий и цехов проистекает современное масонство.

В публикации говорится, что печать нашли на старом немецком кладбище еще в 1991 году, но долгое время она просто лежала дома у одного из жителей города. Недавно артефакт попал в руки специалистам, и они установили его ценность. Ранее считалось, что масонов не было в Пруссии до 1746 года.

Стоимость находки оценили примерно в миллион рублей. В настоящее время она находится в частной коллекции.

Территория Калининграда впервые перешла к России в 1758 году, после Семилетней войны, но в 1762 году земли отдали Прусскому королевству. Вновь российским Кенигсберг стал в 1946 году, после окончания Великой Отечественной войны.