Появились первые настоящие фото iPhone 15 с важным изменением

Журналисты портала MacRumors смогли раздобыть макеты iPhone 15, которые компании используют для тестирования чехлов и стекол. На кадрах можно увидеть, как будут выглядеть все четыре модели нового «Айфона» — 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.

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Важным нововведением стала замена порта Lightning на более популярный USB Type-C. Все из-за требования Европейской комиссии. Журналисты ожидают, что версия iPhone 15 Pro будет оснащена более высокой скоростью передачи данных с возможной поддержкой Thunderbolt.

MacRumors

MacRumors