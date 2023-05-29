$79.97-0.0285.92+0.04

В Сеть слили первые настоящие фото iPhone 15 с важным изменением

Журналисты портала MacRumors смогли раздобыть макеты iPhone 15, которые компании используют для тестирования чехлов и стекол. На кадрах можно увидеть, как будут выглядеть все четыре модели нового «Айфона» — 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.

Появились первые настоящие фото iPhone 15 с важным изменением
© MacRumors

Важным нововведением стала замена порта Lightning на более популярный USB Type-C. Все из-за требования Европейской комиссии. Журналисты ожидают, что версия iPhone 15 Pro будет оснащена более высокой скоростью передачи данных с возможной поддержкой Thunderbolt.

MacRumors
MacRumors

Кроме того, углы нового смартфона стали круглее, чем раньше, из-за чего телефон стало немного удобнее держать в руках. Ожидается, что iPhone 15 выйдет в сентябре 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий