Юрист рассказал, запретит ли Россия ChatGPT

Председатель совета московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры» Андрей Андреев рассказал, будет ли в России введён законодательный запрет на использование чат-бота ChatGPT.

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По словам адвоката, это вряд ли произойдёт. ChatGPT — не конкретный сайт с веб-адресом, а технология, которую технически затруднительно запретить. По мнению Андреева, скорее можно ожидать мониторинга содержания, контроля за фейками и незаконной информацией и других инструментов, ног не полного запрета.

Кроме того, в соцсетях есть копии ChatGPT, и заменить вряд ли возможно — если заблокировать один «взамен него будет создано десять». К тому же российские пользователи и так не могут свободно пользоваться этой технологией, так как компания-разработчик Open AI закрыла доступ.