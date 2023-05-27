Археологи сделали интригующее открытие, которое позволяет заглянуть в ароматы Древнего Рима. Запечатанный кварцевый контейнер, найденный в Испании, содержал мазь возрастом более 2 000 лет. Несмотря на то, что запах улетучился, исследователи из Университета Кордовы использовали передовые методы для анализа состава мази.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Их результаты показали, что мазь была изготовлена на основе растительного масла с добавлением пачули - растения, произрастающего в Индии. Это исследование пролило свет на использование пачули в Древнем Риме, что ранее было неизвестно. Духи с ароматом пачули все еще можно приобрести в некоторых магазинах, а издание New Atlas отметило, что их аромат был примечателен для хиппи прошлого века.

Исследователи также отметили необычный метод запечатывания: использовалась доломитовая пробка и битум, которые служили эффективным консервантом и водонепроницаемым уплотнением. Находка хрустальной колбы сама по себе примечательна, поскольку nfrbt сосуды в римские времена считались предметами роскоши, обычно предназначавшимися для богатых людей.