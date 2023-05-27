Путин учредил орден Гагарина

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 мая, подписал указ об учреждении ордена Гагарина. Им будут награждать за особые заслуги в деле развития космоса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что орден введен в целях дальнейшего совершенствования наградной системы Российской Федерации.

телеграм-канал "ТАСС"

В статуте указано, что награду следует носить на левой стороне груди, ниже знаков особого отличия СССР и России.