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Путин учредил орден Гагарина

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 мая, подписал указ об учреждении ордена Гагарина. Им будут награждать за особые заслуги в деле развития космоса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин учредил орден Гагарина
© РИА Новости

В документе отмечается, что орден введен в целях дальнейшего совершенствования наградной системы Российской Федерации.

телеграм-канал "ТАСС"

В статуте указано, что награду следует носить на левой стороне груди, ниже знаков особого отличия СССР и России.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил 12 апреля, в День космонавтики, что президент одобрил предложение сотрудников госкорпорации об учреждении ордена Юрия Алексеевича Гагарина.

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