YouTube заблокировал канал Ura.ru

«Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России. Первый страйк мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй — 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты», — рассказал редактор канала Ura.ru Михаил Титов.