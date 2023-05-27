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YouTube заблокировал канал Ura.ru

Компания Google заблокировала канал Ura.ru на YouTube без возможности восстановления, сообщает агентство Ura.ru.

YouTube заблокировал канал Ura.ru
© РИА Новости

«Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России. Первый страйк мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй — 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты», — рассказал редактор канала Ura.ru Михаил Титов.

Он добавил, что третий страйк и автоматическая блокировка были получены сегодня с формулировкой «нарушение правил».

YouTube стал массово блокировать российские аккаунты после начала спецоперации на Украине.

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