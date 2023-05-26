Опубликовано фото флагмана Honor с дизайном бумажной салфетки

На опубликованных изображениях видно, что старшая модель получит необычный дизайн задней панели, поверхность которой некоторым пользователем сети напомнила бумажные салфетки. Кроме того, фотографии подтвердили слухи о том, что старшая модель получит систему из трех камер, в которой основная будет представлена датчиком с разрешением 200 Мп.