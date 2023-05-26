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Инсайдер Evleaks показал дизайн смартфона Honor 90 Pro с необычной задней крышкой

Авторитетный инсайдер Evleaks опубликовал в Twitter промо-фотографии смартфона флагманского смартфона Honor 90 Pro.

Опубликовано фото флагмана Honor с дизайном бумажной салфетки
© Газета.Ru

На опубликованных изображениях видно, что старшая модель получит необычный дизайн задней панели, поверхность которой некоторым пользователем сети напомнила бумажные салфетки. Кроме того, фотографии подтвердили слухи о том, что старшая модель получит систему из трех камер, в которой основная будет представлена датчиком с разрешением 200 Мп.

Ожидается, что Honor 90 Pro оснастят чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Презентация смартфонов линейки Honor 90 пройдет в Китае 29 мая. О доступности новинок за пределами КНР пока не сообщается.

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