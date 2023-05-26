Опубликовано фото флагмана Honor с дизайном бумажной салфетки

Инсайдер Evleaks показал дизайн смартфона Honor 90 Pro с необычной задней крышкой
Авторитетный инсайдер Evleaks опубликовал в Twitter промо-фотографии смартфона флагманского смартфона Honor 90 Pro.
На опубликованных изображениях видно, что старшая модель получит необычный дизайн задней панели, поверхность которой некоторым пользователем сети напомнила бумажные салфетки. Кроме того, фотографии подтвердили слухи о том, что старшая модель получит систему из трех камер, в которой основная будет представлена датчиком с разрешением 200 Мп.
Ожидается, что Honor 90 Pro оснастят чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
Презентация смартфонов линейки Honor 90 пройдет в Китае 29 мая. О доступности новинок за пределами КНР пока не сообщается.