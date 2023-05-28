Лучшие приложения для удаленного доступа на Android

При починке компьютеров и системном администрировании, удаленный доступ к ПК — незаменимый инструмент для диагностики. Однако дистанционное подключение также можно настроить и на Android при помощи специальных приложений. Мы собрали список из пяти лучших программ для удаленного доступа к Android.

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Scalefusion позволяет пользователям удаленно подключаться к Android-устройствам: эта функция помогает администраторам дистанционно управлять телефоном, не полагаясь на человека на другом конце экрана. Кроме того, приложение поддерживает голосовую связь во время активных сессий, систему уведомлений и трансляцию экрана в реальном времени.

Scalefusion

TeamViewer — одно из самых популярных приложений для удаленного подключения. Чаще всего им пользуются на ПК, однако оно поддерживает и смартфоны на базе Android, предлагая полный набор необходимых функций: от трансляции экрана до администрирования файлов. Помимо этого, TeamViewer использует 256-битное шифрование при подключении для лучшей защиты информации.

TeamViewer

Vysor помогает не только в удаленном подключении к Android, но и в синхронизации файлов между телефонами и компьютерами. Оно позволяет поделиться файлами на устройстве с несколькими пользователями в рабочей сети, переносить файлы методом drag-and-drop и снимать скриншоты.

Vysor

Еще один весьма популярный вариант. AirDroid позволяет не только подключаться к Android-устройствам, но управлять файлами и SMS-сообщениями, а также передавать файлы между компьютером и телефоном в удаленном режиме. AirDroid отличается возможностью дистанционно пользоваться камерой и мониторить пользователя в одностороннем порядке.

AirDroid

Pushbullet

Pushbullet позволяет выполнять операции смартфона через персональный компьютер: отправка сообщений, менеджмент книги контактов, приложений, фото, музыки, файлов и папок. Если вам нужно быстрое приложение, которое поможет быстро разгрести беспорядок прямо в веб-браузере компьютера, то Pushbullet — отличная опция.