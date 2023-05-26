Arm закрыла исследовательское подразделение перед выходом на биржу

Разработчик чипов компания Arm перед размещением акций на бирже закрыла свое флагманское технологическое подразделение и приняла решение перенаправить усилия на более жизнеспособные в коммерческом плане продукты. Об этом пишет Financial Times.

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В минувшем году гендиректор Arm Рене Хаас объявил о сокращении 15 % персонала. В результате было принято решение о закрытии подразделения Arm Research со штатом в 150 человек.

Более половины работников были переведены в другие отделы Arm. А научные проекты скорректированы в сторону конкретных возможностей для бизнеса с перспективой около 10 лет.

При этом Джон Биггс (John Biggs), соучредитель Arm, который руководил частью работы подразделения по исследованию будущих применений чиповых технологий, перешел на неполный рабочий день.

Источники издания пояснили, что Arm «пришлось сохранять разумный контроль над инвестициями».