Китай запустил первую в мире ракету на топливе из угля
Представители китайской космической корпорации заявили, что успешно запущенная в апреле этого года ракета «Тяньлун-2» использовала авиационный керосин, который был получен из угля. Это стало первым случаем использования жидкого топлива, полученного не из нефти. Об этом пишет 3DNews.
Таким образом, китайские технологии помогут уменьшить зависимость от импортных энергоресурсов и обеспечить в аэрокосмической сфере топливную безопасность.
В Китае достаточно угля для того, чтобы наладить линии производства по преобразованию авиационного керосина из угля. Это является важным шагом для закрытия дефицита энергоносителей.
Ракета-носитель «Тяньлун-2» была оснащена двигателями на жидкой топливной паре керосин-кислород, которые будут использоваться в новых китайских ракетах. Успешный запуск доказал, насколько практично использовать уголь в качестве топлива. Предполагается, что такой керосин Китай будет использовать и для запуска других ракет.
В год в Китае производится до 5 тыс. тонн горючего. Это не решает проблему дефицита нефтепродуктов, но демонстрирует возможность замены дефицитных энергоносителей. Ожидается, что к 2025 году объем производства реактивного топлива из угля достигнет 30 тыс. тонн в год.