Китай запустил первую в мире ракету на топливе из угля

Представители китайской космической корпорации заявили, что успешно запущенная в апреле этого года ракета «Тяньлун-2» использовала авиационный керосин, который был получен из угля. Это стало первым случаем использования жидкого топлива, полученного не из нефти. Об этом пишет 3DNews.

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Таким образом, китайские технологии помогут уменьшить зависимость от импортных энергоресурсов и обеспечить в аэрокосмической сфере топливную безопасность.

В Китае достаточно угля для того, чтобы наладить линии производства по преобразованию авиационного керосина из угля. Это является важным шагом для закрытия дефицита энергоносителей.

Ракета-носитель «Тяньлун-2» была оснащена двигателями на жидкой топливной паре керосин-кислород, которые будут использоваться в новых китайских ракетах. Успешный запуск доказал, насколько практично использовать уголь в качестве топлива. Предполагается, что такой керосин Китай будет использовать и для запуска других ракет.