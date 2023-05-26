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Китай запустил первую в мире ракету на топливе из угля

Представители китайской космической корпорации заявили, что успешно запущенная в апреле этого года ракета «Тяньлун-2» использовала авиационный керосин, который был получен из угля. Это стало первым случаем использования жидкого топлива, полученного не из нефти. Об этом пишет 3DNews.

Китай запустил первую в мире ракету на топливе из угля
©  Xinhua

Таким образом, китайские технологии помогут уменьшить зависимость от импортных энергоресурсов и обеспечить в аэрокосмической сфере топливную безопасность.

В Китае достаточно угля для того, чтобы наладить линии производства по преобразованию авиационного керосина из угля. Это является важным шагом для закрытия дефицита энергоносителей.

Ракета-носитель «Тяньлун-2» была оснащена двигателями на жидкой топливной паре керосин-кислород, которые будут использоваться в новых китайских ракетах. Успешный запуск доказал, насколько практично использовать уголь в качестве топлива. Предполагается, что такой керосин Китай будет использовать и для запуска других ракет.

В год в Китае производится до 5 тыс. тонн горючего. Это не решает проблему дефицита нефтепродуктов, но демонстрирует возможность замены дефицитных энергоносителей. Ожидается, что к 2025 году объем производства реактивного топлива из угля достигнет 30 тыс. тонн в год.

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