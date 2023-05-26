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1 час назад

Microsoft призвала США ввести лицензирование для ИИ-программ

Елена Прошина

Компания Microsoft призывает США и другие страны создать регулирующие ведомства для контроля за развитием и использованием искусственного интеллекта. Об этом пишет 3DNews.

Microsoft призвала США ввести лицензирование для ИИ-программ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представляя 41-страничный доклад, президент компании Брэд Смит выразил опасения по поводу возможности технологии подорвать стабильность общества. Он отметил, что некоторые законы уже могут применяться к ИИ-программам, но для более умных и автономных систем потребуются новые правила и лицензирование дата-центров.

Microsoft поддерживает учреждение нового регулятора и введение лицензий, особенно для критической инфраструктуры страны. По мнению Смита, необходимо делать копии всех данных, а также нужно предусмотреть возможность вмешательства человека, в случае если ИИ будет вести себя не так, как надо.

Однако компания опасается более жестких правил, разрабатываемых в ЕС, и выразила обеспокоенность по этому поводу.

Наука и техника,Брэд Смит,Microsoft,ЕС,
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