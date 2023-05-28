Описано будущее квантовых компьютеров

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что квантовые компьютеры смогут получить коммерческое применение в различных компаниях уже через пять лет, постепенно замещая классические системы. Об этом он рассказал в интервью Nikkei.

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"Через три-пять лет квантовым компьютерам будет найдено полноценное коммерческое применение. Возможностей квантовых компьютеров от 4 тыс. до 10 тыс. кубит будет достаточно, чтобы заняться решением проблем в коммерческом сегменте", - отметил он.

Также Кришна сообщил о сотрудничестве с Токийским университетом и Университетом Чикаго в сфере создания квантового компьютера с 100 тыс. кубит через 10 лет. IBM проинвестирует проект на сумму в $100 млн.

По словам главы IBM, квантовые компьютеры позволят решать проблемы, которые для обычных суперкомпьютеров будут слишком сложными или затратными по времени. Он также указал на то, что японские специалисты хорошо продвинулись в области квантовых вычислений.