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Частная Virgin Galactic отправилась в космос после двухлетнего перерыва

Компания Virgin Galactic совершила «триумфальное» возвращение в космос с миссией Unity 25, что стало первым ее полетом в космос за последние два года. Космоплан VSS Unity взлетел с космодрома, прикрепившись к материнскому кораблю VSS Eve.

Частная Virgin Galactic отправилась в космос после двухлетнего перерыва
© Virgin Galactic

Он был отпущен на высоте 13,5 км и достиг высоты 87,2 километра, двигаясь с максимальной скоростью 2,94 Маха. На борту «Юнити» находилось четыре полезных груза NASA, полет длился 92 минуты.

Цель миссии - оценить подготовку астронавтов, опыт полетов и эксплуатационные характеристики VSS Unity и VSS Eve перед началом пассажирских полетов в июне.

Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглазье объявил о планах по запуску коммерческой исследовательской миссии в конце июня под названием «Galactic 01».

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