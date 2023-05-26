Частная Virgin Galactic отправилась в космос после двухлетнего перерыва

Компания Virgin Galactic совершила «триумфальное» возвращение в космос с миссией Unity 25, что стало первым ее полетом в космос за последние два года. Космоплан VSS Unity взлетел с космодрома, прикрепившись к материнскому кораблю VSS Eve.

© Virgin Galactic

Он был отпущен на высоте 13,5 км и достиг высоты 87,2 километра, двигаясь с максимальной скоростью 2,94 Маха. На борту «Юнити» находилось четыре полезных груза NASA, полет длился 92 минуты.

Цель миссии - оценить подготовку астронавтов, опыт полетов и эксплуатационные характеристики VSS Unity и VSS Eve перед началом пассажирских полетов в июне.