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СМИ: TikTok начал тестировать собственного чат-бота Tako

Компания - владелец социальной сети TikTok начала тестировать собственного чат-бота с искусственным интеллектом под названием Tako. Об этом в четверг сообщил портал The Verge.

TikTok начал тестировать собственного чат-бота Tako
© globallookpress.com

По его данным, основная функция бота - рекомендовать пользователям видеоролики на основе их запросов, однако Tako может отвечать и на множество других вопросов. Отмечается, что неизвестно, какую именно модель искусственного интеллекта использовал TikTok для создания чат-бота. По словам эксперта из компании Watchful Technologies Даниэля Бучука, после масштабного запуска Tako "может радикально изменить системы поиска и навигации".

Представитель TikTok Закари Кизер отметил, что в настоящее время чат-бот остается временным экспериментом, который пока недоступен пользователям из Северной Америки и Европы. Согласно информации, опубликованной в Twitter компании, новая функция пока доступна только на территории Филиппин. Юрист Джош Гербен отметил, что TikTok недавно подала заявку на регистрацию товарного знака для "программного обеспечения для чат-бота" под названием Tako, что может означать, что компания готовит продукт к официальному выпуску.

Ранее телеканал CNN информировал, что власти более чем половины штатов США частично или полностью запретили пользоваться TikTok на служебных устройствах из-за опасений, что данные могут оказаться в распоряжении Пекина. До этого директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявлял, что, по оценкам американских спецслужб, TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Платформа TikTok насчитывает более 150 млн пользователей в США.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - технологическая компания ByteDance.

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