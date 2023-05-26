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55 минут назад

В РАН рассказали о новой технологии наблюдения за Вселенной в обсерватории "Спектр-М"

Газета.Ru

Технология одновременного многочастотного синтеза, позволяющая получить в несколько раз больше информации при наблюдении Вселенной, будет использоваться в проекте космической обсерватории "Спектр-М". Речь идет о миссии "Миллиметрон".

В РАН рассказали о новой технологии наблюдения за Вселенной в обсерватории "Спектр-М"
Фото: DepositphotosDepositphotos

Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Алексей Рудницкий. Впервые многочастотный синтез был испытан в рамках российской миссии "Радиоастрон" (проект "Спектр-Р"), но, как уточнил Рудницкий, в "Миллиметроне" технология будет применена в обновленном виде. "Планируется, что обсерватория "Миллиметрон" будет иметь возможность работать в режиме одновременного многочастотного синтеза совместно с наземными телескопами", — пояснил специалист астрокосмического центра. Метод включает наблюдение за одним и тем же объектом с ряда приемников, настроенных на разные радиочастоты.

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Сейчас ученые разрабатывают систему, которая позволит одновременно использовать все или несколько приемников на борту "Миллиметрона". Для этого были привлечены специалисты из Корейского института астрономии и космических наук. "Они были одними из первых, кто смог реализовать такую систему на наземных телескопах", — подчеркнул Рудницкий.

Метод одновременного многочастотного синтеза позволяет повысить качество наблюдений и чувствительность телескопа, получать в разы больше ценной информации за более короткий промежуток времени. Помимо этого новая технология может нивелировать искажения в работе наземных телескопов, вызванные атмосферой планеты, подытожил специалист. Ранее сообщалось. что в России разработан способ создания энергосберегающих лазеров. Изобретение ученых относится к устройствам на основе квантовых молекул. В отличие от обычных молекул, которые представляют собой атомы, соединенные химической связью, квантовые молекулы – это две квантовые точки, находящиеся недалеко друг от друга и взаимодействующие между собой.

Наука и техника,РАН,
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