Huawei раскритиковала функцию спутниковой связи на iPhone

Представитель корпорации Huawei раскритиковал опцию экстренной спутниковой связи, работающую на iPhone. Об этом сообщает издание Huawei Central.

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Технический директор Huawei Consumer Business Group Брюс Ли отметил, что функция Emergency SOS, появившаяся в смартфонах серии iPhone 14, неудобна. По словам Ли, в экстренной ситуации пользователю смартфона Apple сначала придется подождать, пока телефон найдет спутники. Затем придется ожидать, пока аппарат отправит информацию спасателям и сотрудникам скорой помощи.

В свою очередь, Брюс Ли похвалил аналогичную функцию, доступную на смартфонах Huawei и назвал ее удобной для потребителя. Ли пояснил, что при отсутствии сотовой связи пользователю достаточно открыть специальный мессенджер MeeTime и тут же начать общаться с диспетчером экстренных служб.

Топ-менеджер Huawei также отметил, что первая версия опции спутниковой связи, появившаяся в смартфонах Huawei Mate 50, поддерживала только одностороннюю связь. Вторая версия функции позволяют пользователю отправлять сообщения и получать ответы в режиме реального времени.