В WhatsApp можно будет найти пользователя по никнейму

Разработчики мессенджера WhatsApp ведут работу над новой функцией в приложении — пользователи смогут создавать себе никнеймы, чтобы упростить поиск контакта без номера телефона. Об этом сообщает WABetaInfo.

«Это потенциально упростит добавление контактов и обеспечит большую конфиденциальность, так как не будет необходимости передавать кому-либо свой личный номер телефона», — говорится в статье.

В настоящее время для добавления контакта в WhatsApp необходимо знать номер телефона человека. Также в мессенджере имеется дополнительная возможность — поделиться QR-кодом.

По данным портала, в последнем обновлении приложения для мобильной ОС Android у каждого контакта появилось специальное поле для имени пользователя.

В WABetaInfo отметили, что функция уже находится в активной разработке и появится в будущем обновлении мессенджера. Чаще всего новые функции WhatsApp сначала появляются в приложении для Android, а затем внедряются в приложение для iOS.