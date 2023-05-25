Представлен скручивающийся OLED-дисплей

Южнокорейская компания Samsung представила на выставке SID Display Week OLED–дисплей, который способен увеличивать площадь экрана в пять раз за счет особой функции скручивания. Об этом сообщает New Atlas.

"По версии разработчиков, это будущий экран ноутбука, который расширяется, предлагая в пять раз большую площадь дисплея, и сенсорную панель, способную считывать отпечатки пальцев и измерять кровяное давление", - говорится в статье.

Отмечается, что прототип получил название Rollable Flex OLED. Экран расширяется с 49 мм в высоту до 254,4 мм при разрешении в 1200 на 1920 пикселей.

В Samsung указали, что OLED-панели с функцией скручивания помогут "революционно изменить мобильность планшетных ПК или ноутбуков".

Текущий прототип разворачивается из О-образной оси, как свиток. В результате пока его ширина намного меньше, чем у обычного дисплея ноутбука или монитора компьютера.

Инженеры Samsung смогли интегрировать светочувствительный органический фотодиод в OLED-панель. Это позволило добавить функцию сканирования отпечатков пальцев в любом месте на поверхности экрана. Также датчик способен измерять артериальное давление и уровень стресса пользователя. По версии разработчиков, для этого необходимо приложить к экрану по одному пальцу от каждой из рук владельца.