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Новые iPhone получат зарядку без ограничений

Компания Apple решила не ограничивать скорость беспроводной зарядки своих новых смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Новые iPhone получат зарядку без ограничений
© Unsplash

Журналисты медиа сослались на сообщение известного инсайдера под ником yeux1122. Специалист заявил, что беспроводная зарядка в iPhone 15 будет работать без ограничений. Таким образом, зарядить смартфон с максимальной мощностью в 15 ватт можно будет как штатным зарядным устройством MagSafe, так и сторонними аксессуарами.

По словам авторов издания, решение оставить поддержку быстрой зарядки для любых аксессуаров iPhone кажется нетипичным для Apple. Специалисты напомнили, что аппараты серий iPhone 12, 13 и 14 можно зарядить с мощностью 15 ватт лишь при использовании устройств MagSafe. При подключении зарядки любых других производителей мощность будет снижена вдвое — до 7,5 ватта.

Ранее инсайдеры рассказали, что в смартфонах Apple с USB-C быстрая зарядка будет работать только в случае подключения сертифицированных аксессуаров. Несмотря на то что американский IT-гигант еще не выпустил девайсы линейки iPhone 15, в Евросоюзе уже отметили, что Apple не должна ограничивать возможности смартфонов при использовании сторонних зарядных устройств.

В середине мая аналитик DSCC Росс Янг заявил, что производство новых смартфонов Apple начнется в июне. Компания намерена выпустить модели iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max в начале осени.

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