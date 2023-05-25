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«Черное» крыло российского авиалайнера МС-21 создаст робот

Корпорация «Иркут» и Южно-Российский политех создали первого российского робота-укладчика композитного волокна, который будет использоваться при производстве «черного» крыла отечественного самолета МС-21. Об этом сообщила сегодня в своем Telegram-канале госкорпорация «Ростех».

«Черное» крыло российского авиалайнера МС-21 создаст робот
© Кадр из видео

В госкорпорации подчеркнули, что отечественная разработка заменит иностранное оборудование.

«С помощью роботов происходит автоматическая укладка сухой углеродной ленты, которая послойно формирует будущую деталь авиалайнера – композитное крыло. При помощи лазера углеродная лента разогревается и склеивается с предыдущим слоем», – говорится в сообщении.

В «Ростехе» ожидают, что робот поможет «выйти на ритмичный выпуск до 36 самолетов МС-21 в год».

Ранее глава правительства Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме заявил о том, что Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год.

Правительство уже выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения. В последующие два года на эти цели также направят дополнительные 32 млрд рублей.

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