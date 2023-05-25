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Представлен самый большой российский 3D-принтер

Компания «Русатом – Аддитивные технологии» презентовала самый большой в России 3D-принтер, работающий по технологии прямого лазерного выращивания.

Представлен самый большой российский 3D-принтер
© «Русатом – Аддитивные технологии»

Разработанная подразделением «Росатома» и Санкт-Петербургского морского технического университета установка может изготавливать изделия диаметром до 2,2 метров и высотой до метра с производительностью до 2,4 килограмм в час. Максимальная эффективность достигается при использовании порошковых материалов из никелевых сплавов и стали, но 3D-принтер может производить и композитные материалы из смеси порошков.

Машина оснащена двумя промышленными шестиосевыми роботами и позиционером грузоподъемностью до восьми тонн. Ее применение позволит снизить себестоимость металлических изделий для атомной отрасли, отмечают разработчики.

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