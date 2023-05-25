Уральские ученые создадут самую легкую космическую ракету

Создаваемый в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева космический корабль будет одноступенчатым благодаря использованию новых конструкционных материалов. Сегодня практически все ракеты в мире делаются из алюминиевых сплавов, а разработчики из Миасса предлагают перейти на углепластик. Он гораздо легче, и в сочетании с новым двигателем это позволит выводить носитель на орбиту целиком, без отделения отработавших ступеней.

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Как отмечают специалисты, наша инновация способна оставить позади достижения компании Илона Маска SpaceX, реализующей двухступенчатую схему с возвращаемой первой ступенью. Но сейчас, по данным некоторых источников, в США работают над проектом SpaceShip, который нацелен на приземление обеих ступеней, хотя это будет более тяжелая конструкция, ведь сама ракета по-прежнему проектируется металлической.

Среди преимуществ уральской разработки также способность возвращать с орбиты грузы весом, соизмеримым с массой выведения. Поначалу, отмечают на предприятии, многоразовая ракета-носитель как раз и будет выступать в качестве грузовика, а доставка космонавтов видится более далекой перспективой. Поэтому способность к транспортированию существенной полезной нагрузки имеет особую значимость - это вопрос эффективности и экономической целесообразности проекта.