Уральские ученые создадут самую легкую космическую ракету
Создаваемый в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева космический корабль будет одноступенчатым благодаря использованию новых конструкционных материалов. Сегодня практически все ракеты в мире делаются из алюминиевых сплавов, а разработчики из Миасса предлагают перейти на углепластик. Он гораздо легче, и в сочетании с новым двигателем это позволит выводить носитель на орбиту целиком, без отделения отработавших ступеней.
Как отмечают специалисты, наша инновация способна оставить позади достижения компании Илона Маска SpaceX, реализующей двухступенчатую схему с возвращаемой первой ступенью. Но сейчас, по данным некоторых источников, в США работают над проектом SpaceShip, который нацелен на приземление обеих ступеней, хотя это будет более тяжелая конструкция, ведь сама ракета по-прежнему проектируется металлической.
Среди преимуществ уральской разработки также способность возвращать с орбиты грузы весом, соизмеримым с массой выведения. Поначалу, отмечают на предприятии, многоразовая ракета-носитель как раз и будет выступать в качестве грузовика, а доставка космонавтов видится более далекой перспективой. Поэтому способность к транспортированию существенной полезной нагрузки имеет особую значимость - это вопрос эффективности и экономической целесообразности проекта.
По словам экспертов, полет одного космонавта на МКС сегодня обходится от 20 до 40 миллионов долларов, цена же для космического туриста возрастает до 50 миллионов. А реализация замыслов южноуральцев и создание флота из пяти кораблей может закрыть вопрос доставки грузов массой до семи тонн, уменьшив стоимость полета на порядок. По сути, можно будет поставить знак равенства с эффективностью современного грузового воздушного транспорта. И перспектива эта, судя по планам, не так уж далека: этап подтверждения основных технических решений инновационной ракеты займет около трех лет, а первый опытный образец может появиться через 10-15.