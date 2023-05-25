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Прибор для получения чистой энергии из воздуха создали в США

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте разработали портативное устройство для выработки электроэнергии из воздуха. Оно получило название Air-gen.

В США создали прибор для получения чистой энергии из воздуха
© DEREK LOVLEY/ELLA MARU STUDIO

Авторы проекта пояснили, что воздух содержит огромное количество электричества. Так, облака состоят из множества водяных капель, каждая из которых несет в себе заряд. При подходящих условиях возникает разряд молнии. Но человечество пока не научилось использовать электричество от молний в промышленных масштабах.

Новое устройство представляет собой «маломасштабное грозовое облако, созданное человеком». Оно удерживает заряженный водяной пар внутри сети крошечных пор размером менее 100 нанометров. Когда молекулы воды проходят через нанотрубки, происходит накопление электрического заряда.

«Система Air-gen, по сути, создает дисбаланс заряда, поскольку верхний конец системы пор накапливает заряд, а нижний – нет, точно так же, как две стороны батареи», – пояснили авторы.

Для создания устройства можно использовать широкий спектр материалов. Ученые применили специализированный материал из белковых нанопроволок на основе бактериальной культуры Geobacter sulfurreducens. По их словам, новая разработка позволит производить электроэнергию «предсказуемо и непрерывно», при этом она не зависит от погодных условий, как солнечные элементы и ветряные турбины.

Согласно предварительным оценкам, такие устройства способны генерировать более одного киловатта энергии на кубический метр пространства. Их можно устанавливать повсюду, от тропических лесов Амазонки до пустыни Сахара, сообщает Advanced Materials.

«Представьте себе мир будущего, в котором чистое электричество доступно везде, куда бы вы ни пошли», – отметили авторы проекта.

Ранее сообщалось, что в Италии создали первую полностью съедобную батарейку. В ее состав вошли водоросли нори, активированный уголь, пчелиный воск и пищевое золото.

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