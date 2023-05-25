Сверхскоростным интернетом покроют всю Россию к 2035 году

Согласно проекту стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы, к 2035 году почти все российские дома и квартиры будут подключены к сверхскоростному интернету со скоростью 1 Гбит/с и выше. Об этом пишут «Известия».

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Это необходимо для удобного доступа к качественному видеоконтенту, онлайн-играм, просмотру ТВ современных стандартов и использованию виртуальной и дополненной реальности. По мнению экспертов, при такой скорости доступа возможно появление новых услуг на digital-рынке. Например, телеприсутствие человека там, где ему необходимо быть.

«Программа решает задачу следующего десятилетия. Тогда ожидается широкое распространение новых технологий. Передача визуальной и прочей информации от большого числа объектов создаст новые требования как к пропускной способности домашнего интернет-канала, так и к задержкам на сети», — рассказал гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов.

Для реализации этого проекта понадобятся значительные инвестиции, которые оцениваются в сотни миллиардов рублей, при этом связисты получат налоговые льготы. Эксперты позитивно оценивают идею проекта, ведь в ближайшие годы связь будет еще больше развиваться.