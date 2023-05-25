В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира

Система "Антиплагиат" получила новый функционал, в рамках которого сможет находить текстовые совпадения в научных работах, литературных произведениях и документах на 100 языках мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонда НТИ).

"Новый функционал системы "Антиплагиат" находит текстовые совпадения в научных работах, литературных произведениях и документах, написанных на любых языках мира, на сегодня заявлена поддержка 100 языков", - рассказали в фонде.

Отмечается, что обновленный алгоритм поиска заимствований системы "Антиплагиат" проверяет без привязки к языку документа не только сам текст, но и его смысловую нагрузку. Так, с помощью технологий нейроанализа и искусственного интеллекта система определяет и детализирует структуру документа, генерирует аннотацию и выделяет библиографию, добавили в пресс-службе.

"Новое техническое решение уже встроено в продуктовую линейку системы "Антиплагиат" и пользуется широким спросом среди вузов, НИИ, крупных издательств России и стран бывшего СНГ", - добавили в пресс-службе фонда.

Там отметили, что разработанное программное обеспечение имеет огромный коммерческий потенциал для реализации на рынках Индии, Турции, в арабских странах Ближнего Востока, странах Латинской Америки, так как снимает языковые ограничения.