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Аналитики зафиксировали рост популярности складных смартфонов

Поставки складных смартфонов до конца 2023 года достигнут отметки 19,8 млн, что на 55% больше прошлогоднего результата – 12,8 млн устройств. Об этом гласит новый отчет аналитической компании TrendForce.

Аналитики зафиксировали рост популярности складных смартфонов
© Samsung

На росте популярности складных смартфонов сказывается удешевление ключевых компонентов вроде OLED-экранов и специальных шарниров. Удешевление этих деталей влечет за собой и снижение конечной стоимости смартфонов.

Также на снижении цены и на росте популярности сказывается усиливающаяся конкуренция. Samsung все еще доминирует в нише складных гаджетов, однако Huawei стремительно нагоняет лидера. Также за последние пару лет к гонке подключились такие бренды, как Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor и Tecno.

По данным TrendForce, в 2020 году на долю смартфонов с гибкими экранами приходилось всего 0,4% от всего рынка смартфонов. В 2023 году этот показатель вырастет до 1,7%. А уже к концу 2027 году "раскладушки" займут 5,3% рынка смартфонов.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что Samsung вместе с Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 представит новые смарт-часы Galaxy Watch 6 Classic с поворотным безелем.

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