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Во флагманских планшетах Microsoft «отказали» камеры

Владельцы флагманских планшетов Microsoft Surface Pro X жалуются на то, что камеры на их устройствах перестали работать. По данным The Verge, проблема связана с истекшим сертификатом безопасности в Windows.

Во флагманских планшетах Microsoft «отказали» камеры
© Microsoft

Отмечается, что при попытке запустить приложение "Камера" или использовать камеру в других программах, пользователи получают ошибку "0xA00F4271 (0x80004005)". Причем "ломаются" все камеры - как фронтальная, так и основная. Из-за "отказавших" камер пользователи не могут полноценно использовать возможности устройства, например, проводить конференц-звонки.

В решении проблемы не помогает даже переустановка драйверов. При этом некоторым пользователи смогли "починить" камеры, переведя системную дату на 22 мая. Однако это может вызвать другие проблемы с безопасностью и аутентификацией на некоторых сайтах и сервисах.

Представители Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что компания Microsoft представила ИИ-помощника внутри Windows 11.

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