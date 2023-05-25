Физик из России открыл новый вид бабочек

Физик из НИТУ МИСиС Сергей Диденко совместно с энтомологами из Литвы и России открыл новый вид бабочек-ленточниц.

© НИТУ МИСиС

В ходе изучения бабочек-ленточниц российский физик совместно с коллегами-энтомологами открыл и описал в научном журнале Ecologica Montenegrina ранее неизвестный науке вид Catocala duda.

Липовая ленточница (Catocala lara) — крупный и характерно выглядящий вид ленточниц из семейства эребид (таких бабочек еще называют «орденскими лентами»), широко распространенный в лиственных лесах на Дальнем Востоке России и в странах Восточной Азии.

В коллекции Всемирной галереи насекомых в Литве учеными были обнаружены два экземпляра, которых предварительно отнесли к C. Lara. Еще один экземпляр этого вида хранился в коллекции заведующего кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС Сергея Диденко. Однако, сравнив окрас крыльев и строение наружных органов у исследуемых бабочек, исследователи поняли, что имеют дело с новым видом, которому дали имя в честь основателя и директора галереи Юозаса Дуды.

Хотя новый вид и напоминает собой липовую ленточницу, его сравнительно легко отличить: бабочка больше (длина переднего крыла у нее от 41 до 45 миллиметров), у нее шире переднее крыло и имеется только одно (против пяти) черное пятно на заднем крыле.