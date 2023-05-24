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Представлена первая в мире «скрещенная» с клавиатурой мышь

Южнокорейский дизайнер Hizin Joo представил компьютерную мышь под названием Mechanical Mouse, которая вместо обычных кнопок получила две механические клавиши от клавиатуры, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Представлена первая в мире «скрещенная» с клавиатурой мышь
© Behance

Заявляется, что клавиши, как и в механической клавиатуре, могут быть заменены на другие по желанию пользователя. Пользователи также могут заменить переключатели, цвета клавиш и корпуса мыши. Кроме того, можно настроить действия клавиш для запуска различных программ. Причем мышь не имеет привычного колесика, а вместо него используется сенсорная панель, расположенная под клавишами.

Mechanical Mouse работает по Bluetooth и может подключаться к трем устройствам одновременно. Заряжается мышь по кабелю USB Type-C.

Hizin Joo пока не заявлял о планах по запуску Mechanical Mouse в продажу, из-за чего возможная цена необычной мыши остается неизвестной.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в США продали одну из самых первых мышей для ПК Engelbart за $179 тыс.

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