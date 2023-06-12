Летающие гиганты: самые большие самолеты в мире

За каких-то 100 лет самолеты прошли путь от смешных пепелацев с пропеллерами до тяжелейших турбореактивных машин, которые взлетают на тысячи метров над землей. Портал simpleflying.com составил топ самых больших самолетов в истории авиации.

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Airbus A380

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Airbus A380 — самый большой пассажирский самолет из когда-либо построенных по вместительности, объему, массе и размаху крыла. Он способен перевозить до 853 человек, однако многие авиалинии обычно загружают 400-550 мест. Столь высокая вместительность демонстрирует безусловное мастерство конструкторов, однако машина не снискала большой популярности среди большинства перевозчиков.

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Boeing 747-8

Boeing 747-8 тоже заслуживает упоминания: он превосходит Airbus A380 по длине на три метра. Самолет обладает меньшей вместительностью и гораздо более коротким размахом крыла, чем его соперник, что позволяет большему количеству аэропортов принимать его в терминалах.

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Boeing 777-9

Предстоящий самолет из семейства Boeing 777X. 777-9 — самый крупный из планируемых лайнеров; он станет самым длинным (76 метров) пассажирским самолетом среди всех когда-либо запущенных. 777-9 работает на базе двух двигателей GE9X: самых мощных коммерческих силовых самолетов в истории.

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Ан-124

До появления Boeing 747-8 советский Ан-124 был самым тяжелым коммерческим самолетом в производстве, однако он до сих пор принадлежит к числу самых крупных пассажирских лайнеров. Сейчас же большинство действующих машин этой модели находится в распоряжении ВВС РФ.

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Lockheed C-5 Galaxy

Lockheed C-5 Galaxy — военный транспортник, предназначенный для перевозки массивных грузов. Он больше, чем А380 и Ан-124, и способен взять на борт до 127 тонн нагрузки. C-5 Galaxy состоит на вооружении ВВС США, хотя в 1990-х Lockheed подумывала над разработкой еще более крупного варианта машины — теперь уже пассажирской.

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Airbus Beluga XL

Beluga XL — модификация стандартного Airbus A330. Самолет, по форме напоминающий белугу, однозначно входит в число самых крупных летающих машин. Если говорить исключительно про объем фюзеляжа (2 209 кубических метров), то она и вовсе занимает первое место.

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Boeing Dreamlifter

Boeing Dreamlifter — не совсем обычный перевозчик. Самолет, созданный для транспортировки фюзеляжей других самолетов. Изначально его разрабатывали для перевоза частей Boeing 787 от поставщиков в Италии и Японии до производственных объектов в США. Сейчас фирма содержит флот из четырех моделей Dreamlifter.

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Hughes H-4 Hercules

H-4 Hercules был одним из крупнейших самолетов в истории, однако работа над машиной не зашла дальше прототипа. Он разрабатывался в качестве летающей лодки во времена Второй мировой войны: «Геркулес» мог перевозить 750 солдат или два 30-тонных танка М4. Но, к сожалению, гигантский самолет поднялся в небо лишь в 1947 году, когда война уже закончилась.

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Stratolaunch

Наконец, Stratolaunch — гигантский двухфюзеляжный самолет, который является обладателем самого большого размаха крыла (117 метров) среди всех летательных аппаратов. Он создан для запуска ракет массой до 250 тонн на земную орбиту: именно для этих целей служит пространство между двумя фюзеляжами. Правда, пилоты находятся только в правом кокпите — левая сторона машины используется только для снаряжения.