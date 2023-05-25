Аналитик рассказал о рисках пересылки документов в мессенджерах

«Например, по паспорту злоумышленники могут взять микрозайм, поскольку в подобных организациях не слишком обращают внимание на то, кто именно берёт кредит. Также, имея на руках определённую информацию, злоумышленники могут раздобыть недостающую (например, ИНН), а затем использовать всё это в дальнейшей атаке на пользователя», — предупредил Коростелёв.