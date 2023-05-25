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Аналитик Коростелёв рассказал о рисках пересылки документов и личных данных в мессенджерах

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелёв предупредил о рисках пересылки личных данных, копий документов и платёжной информации в мессенджерах вроде WhatsApp и Telegram, поскольку они могут попасть в руки мошенников.

Аналитик рассказал о рисках пересылки документов в мессенджерах
© globallookpress.com

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что мошенники могут получить доступ ко всей сохранённой в мессенджерах информации при взломе аккаунта.

«Например, по паспорту злоумышленники могут взять микрозайм, поскольку в подобных организациях не слишком обращают внимание на то, кто именно берёт кредит. Также, имея на руках определённую информацию, злоумышленники могут раздобыть недостающую (например, ИНН), а затем использовать всё это в дальнейшей атаке на пользователя», — предупредил Коростелёв.

Эксперт рекомендовал не использовать мессенджеры для пересылки личных данных и копий документов.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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