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Новые снимки Джеймса Уэбба показали невиданные красоты Вселенной

NASA поделилось новыми снимками с красотами космоса, сделанными телескопом «Джеймс Уэбб». А чтобы увидеть все нюансы, которые никогда бы не заметил человеческий глаз, была задействована рентгеновская обсерватория «Чандра». Об этом пишет 3DNews.ru.

Новые снимки Джеймса Уэбба показали невиданные красоты Вселенной
© NASA

Для создания этих изображений были использованы данные с инфракрасных датчиков «Уэбба», дополненные снимками «Чандры» в рентгеновском диапазоне, а также данные других телескопов. Чтобы сделать изображения понятными для человеческого глаза, они были раскрашены в разные цвета. Так, рентгеновский диапазон раскрашен фиолетовым, а инфракрасный и видимый — от синего до красного и оранжевого.

NASA
NASA

Среди представленных объектов было звездное скопление NGC 346 в Малом Магеллановом Облаке, которое показало шлейфы и струи газа и пыли, используемые звездами и планетами в процессе их формирования. Также была представлена спиральная галактика NGC 1672, относящаяся к так называемым «зарешеченным» спиралям. Данные «Чандры» высвечивают компактные объекты, такие как нейтронные звезды или черные дыры, которые вытягивают материал из звезд-компаньонов.

Туманность M16 была представлена характерными облаками пыли и газа в виде колонн, а галактика M74 — как спиральная галактика на расстоянии около 32 млн световых лет от нас. В ней были обнаружены газ и пыль в инфракрасном диапазоне с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», а данные «Чандры» показали высокоэнергетическую активность звезд в рентгеновском диапазоне.

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