Самые длинные реки в мире: топ-10

Среди множества природных объектов, реки всегда занимали важнейшую роль в развитии человечества. Они важны и по сей день: настолько, что за их сохранение борются сотни тысяч человек. Рассказываем самые интересные факты о крупнейших реках в мире.

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Амур — 4 480 км

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Амур, протекающий вдоль северо-восточной границы России и Китая, замыкает десятку самых длинных рек в мире. На китайском языке она зовется Хэйлунцзян, что переводится как «река черного дракона» — согласно легенде, именно он и спит на дне Амура в районе Хинганских щек.

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Конго — 4 700 км

Река Конго, ранее известная как Заир, протекает по изгибающемуся пути вдоль африканского континента. Она является единственной рекой, дважды пересекающей экватор, а также самой глубокой рекой на планете: отдельные секции в нижнем течении достигают глубины до 220 метров.

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Парана — 4 880 км

Парана находится в Южной Америке и является второй (после Амазонки) по длине рекой на континенте. На языке индейцев гуарани она называется «большая река», хотя некоторые специалисты считают, что имя реки произошло от слова паранапано — оно означает «река несчастья» или «мать моря».

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Обь — 5 410 км

Обь — часть троицы главных рек Сибири, куда также входят Енисей и Лена. Она берет начало в предгорьях Алтая и вытекает в Карское море. Происхождение названия Оби неизвестно, но, согласно одной из версий, оно произошло от слова из языка коми, которое означает «сугроб» или «место у снега».

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Хуанхэ — 5 464 км

Название китайской реки Хуанхэ переводится как «желтая река»: она получила свое название за характерный желтоватый оттенок воды, который объясняется обилием наносов. Резервуар Хуанхэ считается местом зарождения древней китайской цивилизации — река и по сей день обладает важным культурным значением для страны.

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Енисей — 5 539 км

Енисей открывает пятерку самых протяженных рек. Он также является самой большой рекой, впадающей в Карское море, и самой полноводной рекой в России. Многие сибиряки называют реку «Енисей-батюшка», однако историческое название уходит корнями в ненецкий, эвенкийский и мансийские языки.

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Миссисипи — 6 265 км

Миссисипи протекает по территории 31 штата США и двух провинций Канады, что делает ее одной из крупнейших рек в мире и второй по размеру речной системой в Америке после Гудзонова залива. Миссисипи с XX века страдает от больших проблем с загрязнением воды: повышенные концентрации сельскохозяйственных химикатов негативно влияют на экологию.

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Янцзы — 6 300 км

Самая длинная река на территории Евразии и самая большая река в мире, целиком протекающая в одной стране. Янцзы протекает через множество экосистем и служит средой обитания для редких животных, таких как китайские аллигаторы и ныне вымершие речные дельфины байцзи.

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Амазонка — 6 400 км

Крупнейшая река в мире по расходу воды и ближайший соперник Нила за титул самой длинной реки на планете. Дождевые леса Амазонки являются одним из важнейших экологических памятников в мире, но при этом на реке совершенно нет мостов между берегами. Растительность настолько дикая, что в округе практически нет дорог.

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Нил — 6 650 км

Нил, одна из самых исторически важных рек на планете, вряд ли нуждается в представлении. Северная часть реки почти целиком протекает через Нубийскую пустыню и заканчивается массивной дельтой в Каире — столице Египта. Древние египетские цивилизации и королевства Судана сильно зависели от ежегодного разлива Нила, и почти все важные объекты культурного наследия Древнего Египта расположены вдоль его берегов.