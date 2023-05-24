Самый большой лазерный 3D-принтер в России представили в Москве

Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет (СПбГМТУ) совместно с компанией «Русатом — Аддитивные технологии» представили самый большой в России 3D-принтер. Как сообщает пресс-служба вуза, устройство, впервые продемонстрированное публике на выставке «Металлообработка-2023» в Москве, работает на базе технологии прямого лазерного выращивания (ПЛВ/DMD).

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Сам принтер был создан в «Корабелке», хотя вклад в его разработку внесли специалисты как СПбГМТУ, так и «Росатома». Размеры напечатанной в ней детали могут достигать 2,2 на 1 метр, а вес — до 8 тонн. Установка уже успела произвести фрагмент внутрикорпусного устройства энергетического ядерного реактора оптимизированной конструкции.

Принтер работает сразу двумя роботизированными головками, которые настроены таким образом, что не мешают друг другу. Использование двух установок позволяет кратно ускорить изготовление деталей. При применении порошковых материалов из никелевых сплавов, нержавеющих и жаропрочных сталей скорость печати достигает 2,4 кг/ч. Таким образом, на печать 8-тонного изделия уйдет примерно 4,5 месяца непрерывной работы.