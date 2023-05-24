На Уране впервые заметили полярный циклон

Ученые NASA с помощью наземных телескопов смогли получить беспрецедентные виды Урана. Они получили первые доказательства существования полярных циклонов на этой планете.

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Ученые проанализировали радиоволны, излучаемые Ураном, и обнаружили циклон на северном полюсе. Открытие подтвердило, что циклоны присутствуют на всех планетах Солнечной системы с плотной атмосферой, вне зависимости от типа планеты (скалистая или газовая).

Исследование показало, что воздух, циркулирующий на северном полюсе Урана, теплее и суше окружающей атмосферы. Такие признаки характерны для циклона. В целом наблюдения показали, что Уран является гораздо более динамичной планетой, чем принято было считать.

«Это не просто голубой газовый шар. Под поверхностью многое происходит», – отметил ведущий автор исследования Алекс Акинс из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Подробное исследование стало возможным благодаря тому, что Уран занял подходящее положение на орбите. Известно, что он совершает полный оборот вокруг Солнца за 84 земных года. В течение последних нескольких десятилетий его полюса не были направлены в сторону Земли. Но, начиная с 2015 года, ученым открылся лучший обзор, и они смогли глубже «заглянуть» в полярную атмосферу.

Циклон на Уране, обладающий компактной формой с сухим и теплым воздухом внутри, оказался очень похож на циклоны Сатурна. В отличие от земных ураганов, циклоны на этих планетах образуются не над водой и не дрейфуют, а «зафиксированы» на полюсах. Ученые намерены продолжить наблюдения за циклоном Урана, чтобы узнать, как он будет меняться в ближайшие годы, сообщает Geophysical Research Letters.