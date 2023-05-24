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Миллионы принтеров перестали работать из-за ошибки компании

Американская компания Hewlett-Packard (HP) признала, что из-за изменений в новой версии официального программного обеспечения (ПО) миллионы принтеров производителя перестали работать по всему миру. Об этом сообщает BleepingComputer.

Миллионы принтеров перестали работать из-за ошибки компании
© Газета.Ru

Пользователи сообщают, что на их устройствах на встроенном сенсорном экране отображаются синие экраны с ошибками «83C0000B».

Проблемы подтверждены у пользователей из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Австралии, Польши, Новой Зеландии и Франции. В результате принтеры не могут не только отображать информацию, но и печатать документы, даже при отправке задачи с ПК.

К затронутым принтерам относятся модели HP OfficeJet 902x, в том числе HP OfficeJet Pro 9022e, HP OfficeJet Pro 9025e, HP OfficeJet Pro 9020e All-in-One, HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One.

«Наши команды усердно работают над устранением ошибки синего экрана, затрагивающей ограниченное количество принтеров HP OfficeJet Pro 9020e», — сообщил представитель HP.

Он порекомендовал клиентам, столкнувшимся с ошибкой, обратиться за помощью в службу поддержки клиентов.

При этом в компании признали, что пока у HP нет готового решения проблемы. В результате пользователей призвали поскорее отключить принтеры от подключения к интернету, так как проблема связана с официальным обновлением, которое автоматически устанавливается из сети.

В марте компания HP начала удаленно устанавливать на свои принтеры прошивку, после чего они перестают работать с дешевыми неоригинальными картриджами.

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