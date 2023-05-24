Миллионы принтеров перестали работать из-за ошибки компании

Американская компания Hewlett-Packard (HP) признала, что из-за изменений в новой версии официального программного обеспечения (ПО) миллионы принтеров производителя перестали работать по всему миру. Об этом сообщает BleepingComputer.

Пользователи сообщают, что на их устройствах на встроенном сенсорном экране отображаются синие экраны с ошибками «83C0000B».

Проблемы подтверждены у пользователей из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Австралии, Польши, Новой Зеландии и Франции. В результате принтеры не могут не только отображать информацию, но и печатать документы, даже при отправке задачи с ПК.

К затронутым принтерам относятся модели HP OfficeJet 902x, в том числе HP OfficeJet Pro 9022e, HP OfficeJet Pro 9025e, HP OfficeJet Pro 9020e All-in-One, HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One.

«Наши команды усердно работают над устранением ошибки синего экрана, затрагивающей ограниченное количество принтеров HP OfficeJet Pro 9020e», — сообщил представитель HP.

Он порекомендовал клиентам, столкнувшимся с ошибкой, обратиться за помощью в службу поддержки клиентов.

При этом в компании признали, что пока у HP нет готового решения проблемы. В результате пользователей призвали поскорее отключить принтеры от подключения к интернету, так как проблема связана с официальным обновлением, которое автоматически устанавливается из сети.