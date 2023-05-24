В RuStore появились приложения иностранных разработчиков

В RuStore теперь имеются приложения TikTok, Opera Mini и Skype Lite
Российский магазин приложений RuStore для Andoid получил приложения иностранных разработчиков, в числе которых TikTok от ByteDance, Opera Mini от Opera и Skype Lite от Microsoft, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу VK.
Также RuStore теперь имеет и картографический сервис Here WeGo, который ранее пропал в Google Play после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, магазин обладает приложением новостного сервиса Microsoft Start, которое перешло в разряд недоступных в России в прошлом году.
При этом все названные приложения работают на российской площадке через посредника - португальскую платформу Aptoide, сообщает «Коммерсантъ», но в пресс-службе VK не стали отвечать на это утвердительно.
Напомним, что на сегодняшний момент в RuStore уже представлено порядка 300 иностранных приложений «различных категорий».