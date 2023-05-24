В RuStore появились приложения иностранных разработчиков

Российский магазин приложений RuStore для Andoid получил приложения иностранных разработчиков, в числе которых TikTok от ByteDance, Opera Mini от Opera и Skype Lite от Microsoft, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу VK.

Также RuStore теперь имеет и картографический сервис Here WeGo, который ранее пропал в Google Play после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, магазин обладает приложением новостного сервиса Microsoft Start, которое перешло в разряд недоступных в России в прошлом году.

При этом все названные приложения работают на российской площадке через посредника - португальскую платформу Aptoide, сообщает «Коммерсантъ», но в пресс-службе VK не стали отвечать на это утвердительно.