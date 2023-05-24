К МКС стартовал «Прогресс МС-23»

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-23», на борту которого нанесены изображения, посвященные 300-летию города Пермь и 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает ТАСС.

Пуск состоялся в 15:56 по московскому времени с площадки номер 31 космодрома. Стыковка «Прогресс МС-23» с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) намечена на 19:21.

На борту «Прогресс МС-23» находится 2,5 тонны грузов, включая 0,5 тонны топлива, 0,6 тонны питьевой воды и 1,2 тонны оборудования и материалов, а также студенческий наноспутник, предназначенный для проведения эксперимента «Парус-МГТУ».

В марте госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-24» планируют запустить во второй половине 2023 года.