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К МКС стартовал «Прогресс МС-23»

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-23», на борту которого нанесены изображения, посвященные 300-летию города Пермь и 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает ТАСС.

К МКС стартовал «Прогресс МС-23»
© РИА Новости

Пуск состоялся в 15:56 по московскому времени с площадки номер 31 космодрома. Стыковка «Прогресс МС-23» с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) намечена на 19:21.

На борту «Прогресс МС-23» находится 2,5 тонны грузов, включая 0,5 тонны топлива, 0,6 тонны питьевой воды и 1,2 тонны оборудования и материалов, а также студенческий наноспутник, предназначенный для проведения эксперимента «Парус-МГТУ».

В марте госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-24» планируют запустить во второй половине 2023 года.

В феврале к МКС отправился грузовой корабль «Прогресс МС-22».

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