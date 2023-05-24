Microsoft внедряет своего бота Bing/ChatGPT в Windows 11

Microsoft интегрирует свой движок Bing, основанный на ChatGPT, в операционную систему Windows 11. Об этом пишет TechCrunch.

Нововведение планируют реализовать в ассистенте Windows Copilot, который будет вынесен на панель задач. По задумке, он сможет помогать пользователю быстрее находить и изменять нужные параметры, не углубляясь в настройки.

ИИ-помощнику также можно будет задавать вопросы - от простых, вроде уточнения погоды, до сложных, например, с просьбой составить резюме. Только для этого теперь не нужно будет заходить в браузер, регистрироваться и т.д.