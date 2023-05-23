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Отечественный дрон-курьер успешно прошел испытания

Беспилотник «Курьер», разработанный компанией «Клеверкоптер», успешно прошел испытания в Нижегородской области. Аппарат может доставлять грузы весом до 10 килограмм без контакта с человеком, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на РИА Новости.

Отечественный дрон-курьер успешно прошел испытания
© InScience

«В конце апреля аппарат успешно прошел заводские летные испытания и готов выполнять полеты по грузодоставке. Одна из особенностей аппарата — помещение груза в специальный контейнер-коробку, который по прилете в точку назначения дрон выгружает самостоятельно, что позволяет избежать контакта с человеком», — рассказал Сергей Гусев, генеральный директор компании «Клеверкоптер».

«Курьер» обладает взлетной массой до 30 килограммов и способен перевозить до 10 килограммов грузов на расстояние до 15 километров. При этом беспилотник может разгоняться до 50 километров в час. Аппарат может работать в двух режимах — под управлением оператора или самостоятельно. Также «Курьер» может работать при температурах от -25 до 40°C.

В будущем беспилотник планируется использовать для перевозки почтовых и курьерских грузов на небольшие расстояние.

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