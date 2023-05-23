Ученые выяснили причину, почему некоторые люди чаще других привлекают комаров

Новое исследование ученых из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе указывает на то, что запах человеческого тела является причиной привлечения комаров. Об этом сообщил портал The Sun.

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По словам ученых, надоедливые насекомые способны найти человека на расстоянии сотни метров, как только почувствуют его запах. В рамках эксперимента, исследователи использовали африканских малярийных комаров, которые были выпущены на испытательную арену размером с ледовый каток в Замбии.

Каждую ночь эксперты выпускали 200 голодных насекомых. Для наблюдения за ними использовали инфракрасные камеры движения, чтобы было отчетливо видно, как часто комары приземлялись на оставленные подушечки. Подушки были нагреты до 35 градусов и достоверно имитировали человеческую кожу. Приземление на подушку означало, что комары готовы к укусу.

Для эксперимента были отобраны шесть добровольцев, которые спали в одноместных номерах, а ученые таким образом собирали их запахи. Ароматы тел поступали на специальную ткань.

Наиболее привлекательными для комаров оказались люди, которые выделяли больше всего карбоновых кислот. Запах, который не привлекал комаров, имел меньше подобных ферментов, но втрое больше эвкалипта. Повышенный уровень этого растения мог быть связан с определенной диетой, говорится в статье.