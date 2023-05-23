$80.17+0.2386.55+0.05

Ученые выяснили причину, почему некоторые люди чаще других привлекают комаров

Новое исследование ученых из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе указывает на то, что запах человеческого тела является причиной привлечения комаров. Об этом сообщил портал The Sun.

Ученые выяснили причину, почему некоторые люди чаще других привлекают комаров
© Unsplash

По словам ученых, надоедливые насекомые способны найти человека на расстоянии сотни метров, как только почувствуют его запах. В рамках эксперимента, исследователи использовали африканских малярийных комаров, которые были выпущены на испытательную арену размером с ледовый каток в Замбии.

Каждую ночь эксперты выпускали 200 голодных насекомых. Для наблюдения за ними использовали инфракрасные камеры движения, чтобы было отчетливо видно, как часто комары приземлялись на оставленные подушечки. Подушки были нагреты до 35 градусов и достоверно имитировали человеческую кожу. Приземление на подушку означало, что комары готовы к укусу.

Для эксперимента были отобраны шесть добровольцев, которые спали в одноместных номерах, а ученые таким образом собирали их запахи. Ароматы тел поступали на специальную ткань.

Наиболее привлекательными для комаров оказались люди, которые выделяли больше всего карбоновых кислот. Запах, который не привлекал комаров, имел меньше подобных ферментов, но втрое больше эвкалипта. Повышенный уровень этого растения мог быть связан с определенной диетой, говорится в статье.

Для того, чтобы не стать ужином для этих летающих кровопийц, эксперты рассказали, как правильно выбрать москитную сетку для дома.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий